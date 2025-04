Corriere Fiorentino: quei soldi che mancano chi ce li mette?

Sul Corriere Fiorentino tanto spazio viola, a pagina 2: “Commisso-Funaro: avanti insieme. Sul Franchi obiettivi comuni”, a pagina 3: “Cambi di progetto, tempi più lunghi: i costi già previsti e i soldi da trovare”. A pagina 9: “Commisso: ‘Vorrei che Kean restasse qui’” e in sommario: “Il patron sulla clausola all’attaccante: «L’obiettivo è rinforzare ancora la squadra»”. In taglio centrale: “Un duello per l'Europa” e in sommario: “Stasera lo scontro diretto contro il Milan a San Siro. Dopo le vittorie con Juventus e Atalanta i viola ora cercano il cambio di passo anche in trasferta. La sfida tra Dodò e Leao sulla fascia sarà decisiva”.