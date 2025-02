Doppio, anzi triplo, ex per quanto riguarda i prossimi avversari italiani ed europei della Fiorentina, Alberto Malesani a La Nazione ha parlato sia del Verona che del Panathinaikos:

"A Firenze i risultati sono stati migliori, ma sono nato a Verona e l’affetto per l’Hellas c’è da sempre. Nel mio cuore però c’è un angolo per il Panathinaikos. E’ l’unica avventura all’estero, ho creato rapporti forti e mi sono trovato molto bene.

La stagione viola? Mi sembra in linea con le aspettative. Ha fatto fatica all’inizio, poi è decollata e si è rifermata. Adesso deve nuovamente ripartire. Palladino è giovane ma è bravo. Ho sentito che qualcuno lo ha messo in discussione, si è parlato di esonero. Non esiste nella maniera più assoluta pronunciare quella parola riferita a Palladino. Lasciamolo lavorare tranquillo.

E il Panathinaikos? Che una delle due debba uscire mi dispiace, perché al Pana sono stato bene. Ho fatto il calcio che volevo, mi hanno trattato sempre bene e ho avuto un grande rapporto col presidente. Dovetti tornare in Italia per motivi personali, altrimenti sarei rimasto per finire lì la carriera".