Una settimana da Dia: tre giorni per sfruttare la clausola prima che si apra la bagarre

Il limite è fissato per mercoledì, è quello che riguarda la scadenza della clausola rescissoria da 25 milioni per Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana è su molti taccuini, tra cui quello della Fiorentina, che vorrebbe integrare un bello score di reti nella sua rosa. Ultimi tre giorni dunque per usufruire della clausola anche se è ben noto che la società viola prenderebbe in considerazione l'affare solo a costi più bassi: da giovedì in avanti, in assenza di offerte, si aprirà la bagarre per il senegalese, con costi e modalità che sarà possibile rimettere in discussione.