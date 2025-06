La possibilità di riscattare Gudmundsson si fa sempre meno concreta: l'agente del giocatore ha incontrato anche il Milan

Si va sempre più verso il mancato riscatto da parte della Fiorentina del fantasista di proprietà del Genoa Albert Gudmundsson.

La Fiorentina sembra non intenzionata a riscattare il giocatore

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com la società viola ha dei dubbi legati al rendimento di quest'anno del giocatore, con poche presenze legate agli infortuni e pochi gol messi a segno. Inoltre, la riflessione del club va anche su un altro elemento: sul giocatore infatti pende la vicenda giudiziaria per la quale non di saranno novità fino a metà ottobre.

Incontro con il Milan

Le pretendenti per Gudmundsson non mancano; ci sono Roma, Atalanta e, soprattutto, Bologna. Queste squadre, sempre secondo Calciomercato.com avrebbero chiesto informazioni sia al Genoa che al suo entourage.

Nei giorni scorsi a Casa Milan sarebbe andato in scena anche un summit di mercato tra l’agente di Gudmundsson e il nuovo ds dei rossoneri Tare. Al club meneghino è stato proposto il 28enne trequartista islandese a condizioni vantaggiose, e il Genoa sarebbe felice di fare un’operazione con il Milan. Al momento pare che la risposta sia stata però fredda, se ne riparlerà eventualmente in seguito.