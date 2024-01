L'ostacolo preciso allo scambio Belotti-Ikoné con la Roma, ma i discorsi per cercare una soluzione continueranno

I dettagli sul possibile scambio Ikone-Belotti

Sul proprio sito il Corriere dello Sport è tornato a parlare di quello che potrebbe essere lo scambio tra Fiorentina e Roma tra Belotti e Ikoné. Dal punto di vista tattico l'operazione accontenterebbe tutti, ma andrebbero sistemati i conti, perché l'ingaggio del Gallo che è circa di 2,5 milioni di euro a stagione è considerato alto per i parametri della Fiorentina e per questo rappresenterebbe un ostacolo in caso di volontà di esercitare il riscatto.

No all'Arabia da parte del ‘Gallo’

Dal canto suo Belotti ha mandato messaggi chiari nell'ultimo periodo, rifiutando più volte offerte dall'Arabia Saudita e dall'America non essendo attratto da esperienze extra europee. I contatti tra Roma e Fiorentina continueranno nei prossimi giorni.