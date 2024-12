Palladino: "Il mercato? Fare poco e bene, la società sa quello che ci serve. Vogliamo continuare a stupire tutti"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, dopo il pareggio conseguito dalla propria squadra sul campo della Juventus ha detto: “Questo è un punto che ci carica e ora arriviamo alla sfida contro il Napoli con grande entusiasmo. Ho visto i ragazzi davvero felici e non vediamo l'ora di giocare contro una grande squadra come quella azzurra”.

Sul 2025 che si aspetta, ha detto: “Spero che la squadra continui così. Mi aspetto però anche una crescita perché vogliamo continuare a stupire. E con la mentalità giusta potremmo aspettarci delle soddisfazioni”.

Intanto il mercato invernale sta per aprirsi ufficialmente: “Preferisco che venga fatto poco e bene. E chi ha bisogno di giocare, venga mandato a farlo. La società sa quello che deve fare in questo mese”.

Colpani sempre più in crisi: “Ho tanta stima per lui e questo lo sapete tutti. Fino ai 75 metri sta facendo bene, quello che gli manca è l'ultima scelta, l'ultima giocata. Ho grande fiducia in lui e ora devo aiutarlo. Parisi? Ha fatto una grande partita. Gosens ha avuto la febbre e inoltre Fabiano ha caratteristiche che ben si sposavano con Conceicao. Per questo ha giocato lui".