Da Kayode a Comuzzo, le tre prime volte con la Fiorentina. E ora a chi tocca? Sensazioni dal Viola Park

Nel giro di un paio di mesi la Fiorentina ha potuto festeggiare il debutto di ben tre prodotti del proprio vivaio in Serie A: si tratta di Michael Kayode, Lorenzo Amatucci e Pietro Comuzzo. I due difensori hanno poi assaggiato anche il campo a livello internazionale, mentre Amatucci attende ancora l’esordio europeo. Una spinta necessaria per il futuro dovrà certamente arrivare anche dal Viola Park, e soltanto selezionando con costanza i profili giusti e sapendoli valorizzare la Fiorentina potrà compiere un salto di qualità all’altezza del proprio centro sportivo all’avanguardia.

I nomi caldi della Primavera gigliata

Andamento stentato per la Fiorentina Primavera di mister Galloppa, ma c’è chi ha saputo già mettersi in mostra. In avanti i segnali dai 2006 Rubino e Caprini sono stati positivi. Il primo è figlio dell’ex centravanti Raffaele, da poco entrato nello staff dello scouting viola, una seconda punta di grandissima qualità tecnica e con una visione della porta notevole. Caprini ha triplo passaporto, italiano, francese e guineano, è una punta centrale fisica, veloce e potente. Attenzione anche a Fortini: il duttile esterno, intraprendente e in possesso di un ottimo dribbling, piace anche a mister Italiano, che lo ha più volte chiamato in prima squadra ad allenarsi.

Tommaso Rubino segna al Milan

Uno sguardo al futuro (ma non troppo…)

Diego Pisani (2007) è un centrocampista monitorato da tempo dall’Italia e stabilmente nel giro azzurro, una mezzala moderna di gamba, struttura e qualità. Il calciatore è attualmente ai box a causa di un problema fisico. Nell’Under 17 che sta facendo fuoco e fiamme, spiccano i profili dei 2007 Stefano Maiorana e Davide Atzeni; attaccante vorace e tecnico il primo, una vera macchina da gol, centrocampista dinamico e inesauribile il secondo. Da seguire anche il portiere Dolfi, ritenuto tra i più promettenti del vivaio viola: un calciatore che, completati alcuni step di crescita a tutto tondo, potrà rappresentare un vero gioiello tra le mani per la Fiorentina.

Il centrocampista viola, Diego Pisani, con la maglia dell'Italia

Ma non scordiamo i frutti quasi maturi!

Si stanno mettendo in mostra in Serie B due calciatori viola ancora in attesa del debutto in maglia viola: si tratta di Lorenzo Lucchesi e Costantino Favasuli. In prestito alla Ternana stanno facendo molto bene e la dirigenza viola li monitora con attenzione. Lucchesi, classe 2003, è un difensore centrale mancino in grado di impostare con grande qualità, forte di testa e in possesso di spiccata personalità. Il 2004 Favasuli è un vero jolly a centrocampo, può giocare da tornante, da mezzala e da esterno d’attacco. Un calciatore che Italiano ha già avuto modo di conoscere bene in ritiro, testandolo anche in varie amichevoli.