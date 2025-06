Fazzini, ma non solo. La Fiorentina alla ricerca di centrocampisti per coprire le partenze: ecco i nomi preferiti da Pradè

Jacopo Fazzini, ma non solo per il centrocampo della Fiorentina. L'addio di diversi giocatori in rosa la passata stagione (Adli, Folorunsho, Bove e Cataldi) rende necessario ripensare il centrocampo: le operazioni nella linea mediano saranno sicuramente diverse.

I nomi nella lista

Occhi sempre puntati su Ismael Bennacer, in uscita dal Milan, che lo valuta 13-14 milioni. Nome molto gradito a Pioli, ma la poca integrità fisica e la concorrenza del Marsiglia pongono dubbi sull'operazione. Sempre da Empoli arriva il nome di Tino Anjorin, meno offensivo rispetto al compagno Fazzini, potrebbe fare al caso viola, soprattutto per il costo che non dovrebbero essere troppo oneroso.

Il sogno ed il ritorno di fiamma

Secondo il Corriere dello Sport nel casting per il centrocampo c'è anche Ahmed Junior Traoré. Attualmente al Bournemouth, era già stato vicinissimo ai viola nel 2019, quando giocava (guarda un po') nell'Empoli, prima del suo passaggio al Sassuolo. Il sogno poi rimane quello che porta a Genova, sponda rossoblù, verso Morten Frendrup: sogno che molto probabilmente è destinato a rimanere tale se il Genoa non abbasserà la valutazione di oltre 20 milioni.