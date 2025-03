Ribery racconta la grande paura che ha vissuto: "Un'infezione mi stava divorando una gamba, avrebbero potuto tagliarmela"

Frank Ribery, ex attaccante della Fiorentina e del Bayern Monaco, ha raccontato in un'intervista a L'Èquipe i motivi per i quali si è dovuto ritirare dal calcio giocato nel 2022, quando era in forza alla Salernitana.

Le problematiche al ginocchio di Ribery

L'ex giocatore viola ha dichiarato: "Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male. Non mi allenavo più tra una partita e l'altra, ma recuperavo per preservarmi", ha proseguito.

“Ero spaventato, avrebbero potuto amputarmi la gamba”

Ribery ha proseguito l'intervista spiegando che gli esami avevano rivelato che non aveva più cartilagine, tanto andare sotto i ferri in Austria, dove gli era stata inserita una placca all'interno. E poi ha svelato la grande paura provata quando ha temuto che la gamba gli fosse amputata: "Ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo. La placca è stata rimossa. L'infezione mi aveva divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo lo stafilococco aureo (si tratta di un batterio che può causare infezioni, ndr). Ho trascorso dodici giorni in emergenza all'ospedale in Austria. Ero molto spaventato. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba".