Simeone saluta Napoli. L'ex attaccante viola pronto per una nuova avventura, sempre in Serie A

L'ex attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, è vicino all'addio al Napoli. Nella città partenopea ha vinto 2 scudetti, mettendo a segno 14 gol in 103 presenze. Per lui una nuova destinazione, sempre in Serie A.

La nuova destinazione

L'attaccante argentino, Dopo una stagione passata quasi interamente in panchina, è pronto per una nuova avventura. Il Pisa si era mosso con decisione per lui, ma l'affondo vincente l'ha messo a segno il Torino che così si rinforza e prende precauzioni viste le condizione fisiche di Duvan Zapata.

Le cifre dell'affare

Il giocatore ha salutato i tifosi del Napoli presenti alla sessione mattutina d'allenamento ed è atteso in serata nel capoluogo piemontese. La formula dell'affare è quella del prestito oneroso (1.5 milioni) con diritto di riscatto fissato ad 8. Lo riporta Il Meridiano Sport.