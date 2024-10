Il giornalista Luca Calamai ha detto la sua su Fiorentina-Roma, partita giocata ieri sera al Franchi, a TMW Radio. Queste le sue parole: "Che errore della Roma è stato regalare Bove alla Fiorentina, perché il prestito con diritto di riscatto è un regalo. Il giocatore che si sta vedendo a Firenze non è un fenomeno, ma è preziosissimo. Lui ha la Roma addosso, non avrebbe mai fatto una partita vuota in giallorosso. Poi è un 2001. Un'altra fotografia degli errori fatti dalla società capitolina.

Pradè ha fatto un mercato da 8. Complimenti davvero. È andato a prendere cosa non volevano più le altre squadre: Bove alla Roma, Cataldi alla Lazio, Kean alla Juventus, Adli al Milan… Mercato viola finito il mercato in perfetto equilibrio. E poi Palladino. Ha riconosciuto di aver sbagliato il percorso iniziale e ha cambiato con grande onestà intellettuale".