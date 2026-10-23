Vanoli studia da equilibrista per la gara all'Inter. Brescianini e Ndour in mezzo, dietro Viery in vantaggio a sinistra

Non sarà una partita facile quella della Fiorentina contro l'Inter. Anche nella lettura di quella che sarà la gara dei viola: attaccare i nerazzurri o creare una diga dietro per sfruttare i contropiedi? Vanoli studia da equilibrista.

Che fare con i terzini?

Vanoli pensa e lavora, ma già dalla difesa qualche mezza certezza spunta per La Nazione. Schierare due terzini offensivi che spingono potrebbe essere un rischio enorme, con l'Inter abituata a pressare a testa bassa. Per questo sulla sinistra Viery è in vantaggio su Valdepenas con il solito Jimenez a destra.

In mezzo e davanti

In mezzo, nel centrocampo a tre, Vanoli vuole fisicità, e in questo la coppia Brescianini-Ndour può dare certezze anche in fase di copertura e recupero palla. Infine in attacco ci si affida alla coppia argentina Mastantuono-Pellegrino, al loro estro e alla ricerca di un colpo gobbo per azzoppare l'Inter. Insieme a loro ci sarà Njie, che al momento sembra il più in forma nonostante i gol sbagliati. L'idea c'è. Adesso serve la pratica. San Siro sarà un grande banco di prova.