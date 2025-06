Il Cataldi rigenerato che ora diventa una risorsa per la Lazio. La Fiorentina non lo riscatta... e Sarri ringrazia

Notizia di questi giorni è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Danilo Cataldi. Qualche problema fisico di troppo, unito alla carta d'identità, ha convinto il club viola a non puntare più su di lui che dunque, dopo Adli, è il secondo elemento del centrocampo a non essere riscattato

Per volontà di Sarri

Cataldi tornerà dunque alla Lazio che però, riporta il Corriere dello Sport, non ha alcuna intenzione di liberarsene nuovamente. Anzi, con il ritorno di Sarri il ruolo di Cataldi potrebbe tornare ad essere centrale nella formazione biancoceleste, tanto che ad oggi è il profilo con maggiori chance di rimanere nella capitale.