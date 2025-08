Questo pomeriggio l'ex difensore di Parma e Napoli Fabiano Santacroce, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull'intreccio di mercato tra la Fiorentina e i ducali: dall'arrivo di Sohm all'interessamento per Bernabè.

“Sohm è un giocatore molto forte, la dimostrazione che dal Parma si può pescare molto bene: quest’anno ha messo in mostra dei giovani molto forti. E’ un centrocampista duttile, che mi piace molto, e che sono convinto che potrà dare un grande aiuto alla Fiorentina: il club viola, dopo il Napoli, è quello che sta facendo meglio sul mercato”.

“La permanenza dei big significa tanto per la Fiorentina”

Ha commentato anche il mercato fatto finora dalla Fiorentina: “Le mosse fatte finora dai viola sono state molto importanti. Già il solo trattenere Kean significa tanto su quello che sarà il progetto di quest’anno, sono convinto che l’intenzione della società sia quella di alzare il livello e già dai nomi che son stati fatti ci sono tutti i presupposti per farlo”.

“Sohm ha margini di crescita importanti, e la Fiorentina lo sa”

Ha fatto anche una particolare analisi sull’ormai ex centrocampista del Parma: “Lo svizzero non è soltanto un giocatore che fa della fisicità il suo punto di forza, ha dei piedi ottimi. E’ un giocatore che può crescere ancora tanto, e credo sia questa la cosa piu importante anche per i viola. E farlo a Firenze quest’anno sarà bello per lui, sono curioso di come lo farà perchè ha delle doti impressionanti”.

“La società quest'estate ha deciso di alzare il livello”

Lo ha poi inserito all’interno del centrocampo gigliato: “Quello della Fiorentina è un centrocampo in cui sono molto curioso di capire chi ci giocherà, in rosa ci sono tutti giocatori bravissimi. Come dicevo credo che si stia alzando il livello della squadra, con tanti giocatori forti come quelli che hanno in rosa credo che quello piu in difficoltà sarà il mister: e questo significa che il livello si è alzato anche negli allenamenti, e tutti ne gioveranno”.

“Stefano Pioli è una garanzia per tutta Firenze”

Qualche parola anche per Stefano Pioli: “Credo che il mister, soprattutto per quello che sarà la gestione della rosa, sarà una vera e propria garanzia. E’ un tecnico che mi è sempre piaciuto e ha quell’esperienza giusta per fare bene. Ha già dimostrato di riuscire a fare la differenza in Italia, e per questo lo considero al pari di un acquisto di mercato”.

“Beltran fa bene ad andare via. Il tridente pesante della Fiorentina fa sognare”

Ha poi concluso parlando di Lucas Beltran: “Ci si aspettava sicuramente di piu da lui, ed ha avuto tante occasioni per far vedere quale sia il suo reale valore. Ahimè non è solo la volontà a valere, ci sono delle squadre in cui alcuni giocatori non riescono a rendere. Sarei contento anche per lui se andasse via, ti dico la verità. A quel punto la Fiorentina probabilmente sarà costretta a prendere qualcuno. Se penso ad un tridente Kean-Gudmunsson-Dzeko mi viene da fantasticare su quello che potrebbe essere l’anno della Fiorentina”.