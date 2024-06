Attacco e centrocampo: la Fiorentina tiene aperto tre piste per la futura rosa di Palladino. Ecco la situazione

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sta monitorando la situazione di Mateo Retegui, attaccante del Genoa che piace molto alla dirigenza viola come profilo per l'attaccante. Pararallelamente il club viola tiene aperte anche altre piste, al momento solo a livello di sondaggi senza affondare il colpo. Tra i monitorati c’è anche Lorenzo Lucca, che l’Udinese riscatterà per 8 milioni di euro dal Pisa.

A centrocampo, invece, piace molto Marco Brescianini, ma per ora la richiesta del Frosinone è molto alta. I viola restano in pressing.