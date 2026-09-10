I convocati del Venezia: Stroppa recupera un ex Fiorentina in difesa. Sono due le assenze pesanti

Pochi minuti fa il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, tramite i canali ufficiali del club, ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida in programma domani sera allo Stadio Penzo, alle ore 20.45, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Le scelte obbligate del tecnico.

Sono 27 i giocatori a disposizione del tecnico dei lagunari. Nonostante nei giorni scorsi fosse stato in dubbio fino all'ultimo, è regolarmente convocato l'ex viola Matias Moreno. Sono comunque da registrare due importanti defezioni in difesa: niente da fare invece per Bella Kotchap e Basic. Out anche i lungodegenti Sverko e Adorante.

La lista completa dei convocati del Venezia in vista della Fiorentina

Questa la lista completa del Venezia di Stroppa:

Portieri:

Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori:

Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti:

Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti:

Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.