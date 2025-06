Sei anni dopo. Com'era l'ultima Fiorentina di Pioli? Quando i Viola rischiarono la Serie B...

Sei anni dopo. Stefano Pioli tornerà ad allenare la Fiorentina ben 6 stagioni dopo l'ultima volta. Era l'aprile del 2019 quando la sua squadra perse contro il Frosinone in casa, portando alle dimissioni dell'attuale tecnico dell'Al-Nassr, in rottura con i Della Valle. Ma che giocatori aveva quella formazione (che rischiò la retrocessione poi con Montella)?

Com'era l'ultima formazione di Pioli?

Partiamo dalla porta, c'era il francese Lafont, mai esploso a Firenze. In difesa, Biraghi (riscattato venerdì dal Torino), Milenkovic (possibile avversario in Conference League), Pezzella e Laurini. In mediana Veretout, con Benassi e Gerson mezzali. In attacco Chiesa sulla destra, Mirallas a sinistra e la punta era Muriel.

Quale sarà la prossima?

Chi ritroverà oggi? Sicuramente De Gea, fresco di rinnovo. Comuzzo, idem con patate, Ranieri (il capitano) e Pongracic o Marì. In mezzo Fagioli e Mandragora sicuri, poi il rebus Cataldi, che probabilmente non rimarrà a Firenze. Al suo posto, ad ora, potremmo mettere Richardson. Sulle fasce Gosens e Dodo, sul piede di partenza; mentre davanti - per ora - Gudmundsson e Kean. Ma il mercato non è ancora iniziato…