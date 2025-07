Spolverata viola in attacco. Non solo Beltran in uscita: il Pisa pone le basi per l'accordo con la Fiorentina, obiettivo Nzola. La situazione

La Fiorentina snellisce il reparto d'attacco, uno di quelli contenenti più esuberi. La squadra viola, infatti, ha necessità di alleggerire il monte ingaggi trovando una sistemazione a quei calciatori considerati fuori dal progetto di Stefano Pioli, in particolar modo quelli non partiti per l'Inghilterra insieme al resto del gruppo. La trattativa Beltran-Flamengo è già nota e in fase avanzata, ma attenzione anche all'uscita di M'bala Nzola.

Nzola-Pisa, i nerazzurri pongono le basi per l'accordo: adesso i giorni decisivi

Nelle ultime ore, infatti, nonostante il concreto interesse di Genoa e Cagliari, il Pisa ha accelerato i contatti con la Fiorentina per trovare un'intesa sull'operazione. Il club viola ha aperto al prestito con diritto di riscatto: la trattativa è in via di definizione. Adesso sta al Pisa contattare Nzola per convincerlo e modellare i dettagli economici per accontentare Gilardino e la società gigliata. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.