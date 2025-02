Il report su Kean: trauma cranico per l'attaccante della Fiorentina. Si attendono accertamenti dall'ospedale

Dopo la brutta caduta, con conseguente frattura, di Gudmundson con il Como, è arrivato un altro infortunio pesante per la Fiorentina. Moise Kean, infatti, ha subito un duro colpo, in uno scontro di gioco con un avversario, nel corso della gara di Verona, vinta dai padroni di casa per 1-0.

L'attaccante italiano ha subito sofferto il colpo, subendo la spaccatura del sopracciglio sinistro; stordito ha poi perso i sensi in campo, come si è visto anche in tv. Il gonfiore del suo occhio, però, non è stata l'unica cosa che ha destato preoccupazione.

Il report ufficiale su Kean

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”.