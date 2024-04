Ufficiale: nella prossima edizione della Champions League ci saranno almeno cinque squadre italiane

Ora è ufficiale: nella prossima edizione della Champions League ci saranno ben cinque squadre italiane. La matematica certezza è arrivata grazie al passaggio del turno della Fiorentina in Conference League e, contemporaneamente, dell'accesso da parte dell'Atalanta alle semifinali di Europa League. Potrebbe però esserci anche una sesta squadra in Champions, qualora una tra Roma e Atalanta vincesse l'Europa League e arrivasse dal sesto posto in giù.

Non influiva ovviamente il derby di Europa League tra Roma e Milan, dato che chiunque fosse passato avrebbe portato punti all'Italia per il ranking.