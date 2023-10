Corriere dello Sport-Stadio: Baldanzi, c'è la Viola

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo il titolo: “Baldanzi, c'è la Viola”. L'approfondimento a pagina 21, nell'intervista al presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi dove si parla anche del trequartista classe 2003: “Il presidente azzurro parla del derby e dei suoi rapporti con il club viola. E sogna l'impresa”.

A pagina 20, invece: “Italiano, la missione: «Facciamo crescere l’entusiasmo viola»”. In basso, invece, un approfondimento sulla probabile formazione: “Operazione sicurezza con Gonzalez e Bonaventura. Nonostante gli impegni in Nazionale, i due leader forse in campo da titolari”.