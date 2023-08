A goleada risponde goleada, con Burgstaller trascinatore: ecco come arriva il Rapid Vienna alla sfida contro la Fiorentina

Dopo la bella vittoria di Marassi, la Fiorentina deve tornare subito concentrata e pensare alla prossima sfida: Italiano e i suoi ragazzi sono attesi da 180 minuti decisivi per l'intera stagione. Giovedì la Viola sarà a Vienna per il primo round dei playoff di Conference League, validi per l'accesso ai gironi.

L'avversario è il Rapid Vienna, che arriva alla sfida in buona forma, esattamente come la Fiorentina. A goleada risponde goleada: all'1-4 di Genova risponde uno 0-5 a opera dei biancoverdi ai danni del BW Linz. A trascinare l'attacco ci pensa l'ex Schalke 04 e St. Pauli Guido Burgstaller, con una doppietta nel giro di dieci minuti.

Con sette punti in quattro partite, il Rapid avrebbe potuto fare anche di meglio in questo avvio, ma il morale in vista del primo dei due confronti con la Viola, in programma giovedì alle 19, è alto.