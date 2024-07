La Juventus intanto si rifà il centrocampo e proverà l'assalto a Koopmeiners grazie...anche alla Fiorentina

Nel gioco a incastri del mercato, la Fiorentina dovrebbe mettere il suo primo acquisto con l'arrivo di Moise Kean: un bel favore fatto alla Juventus, che rischiava di perderlo a zero tra un anno e che aveva bisogno di liquidità.

I 13 milioni più bonus che la società viola verserà nelle casse torinesi serviranno, scrive Calciomercato.com, per rifare un po' il look al centrocampo di Thiago Motta con Thuram e per lanciare poi anche l'assalto a Koopmeiners.