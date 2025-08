Nzola è del Pisa, fissate le visite mediche. E sulle cifre spunta un dettaglio non da poco

Il calciatore della Fiorentina M'bala Nzola è in procinto di lasciare il club viola: tutto fatto per la sua cessione al Pisa in prestito oneroso annuale con diritto di riscatto. Arrivano tutti i dettagli sulla trattativa con i nerazzurri.

Nzola-Pisa, tutti i dettagli sulle cifre… e l'opzione a favore della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, domani (mercoledì 6 agosto) Nzola svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Pisa. Il diritto di riscatto a favore dei nerazzurri è fissato a 5 milioni di euro, ma con un'aggiunta: in caso venisse esercitato, la Fiorentina conserva anche l'opzione di controriscatto per l'attaccante angolano.