La Fiorentina osserva un difensore che le ha fatto un 'favore' di recente. E il calciatore è pronto a cambiare aria

Jaka Bijol, nei giorni scorsi, ha di fatto annunciato il proprio addio all'Udinese. "Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose".

Il giocatore nel mirino viola

Con la Fiorentina di recente è stato ingenuo, venendo espulso dopo 40 minuti per doppio giallo. Però i viola lo apprezzano particolarmente, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, tanto che può essere un obiettivo sensibile per la difesa. Non semplice, anche perché il classe '99 sloveno è valutato circa 20 milioni dal club dei Pozzo. Nelle scorse stagioni, del resto, anche l'Inter lo aveva cercato con insistenza, ma l'Udinese lo aveva reputato praticamente incedibile sotto quella cifra.

Tutto ruota attorno al prossimo allenatore della Fiorentina

Poi bisognerà capire chi sarà il tecnico della Fiorentina nella prossima stagione dopo le dimissioni di Palladino. Perché è evidente che un investimento del genere andrebbe ponderato e concordato con chi sarà al timone. Del resto lo stesso difensore piace anche a Napoli e Roma per la difesa che verrà, due club che utilizzano la difesa a tre in cui Bijol è stato inserito anche a Udine.