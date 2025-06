UFFICIALE: La Fiorentina Femminile ha un nuovo allenatore. Inizia l'avventura in viola di Pablo Piñones-Arce

La Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali social l'arrivo del nuovo allenatore della squadra femminile: come si legge sulla nota ufficiale, sarà Pablo Piñones-Arce il successore di Sebastian De la Fuente.

Originario cileno, ma svedese di nascita e nazionalità, il classe 1981 ha giocato a calcio a lungo nella nazione scandinava con una breve parentesi anche in Italia, al Venezia. Come allenatore ha guidato l'Hammarby Femminile, portandolo alla promozione nella massima serie, vincendo poi il double domestico l'anno successivo. A partire dal 1 luglio sarà quindi lui ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina Femminile: per lui un contratto annuale, con opzione a favore del club per il rinnovo.