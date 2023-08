Castrovilli via, dentro un nome di peso in un centrocampo da reinventare. Riallacciati anche i contatti col Bologna

Ceduto Castrovilli in Inghilterra, la Fiorentina si metterà alla ricerca di un profilo per il centrocampo (due in caso di partenza di Amrabat).

Da una parta c'è da giurare che i viola riallacceranno i contatti con il Bologna per Dominguez, così come c'è la possibilità di fiondarsi sullo svincolato Pereyra (ex Udinese).

L’impressione però è che il nome giusto, quello di peso, non sia ancora emerso. A questo punto l'agosto di casa viola si preannuncia molto, molto movimentato.