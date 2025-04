Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato a Firenze appena in tempo per godersi la bella vittoria della squadra di Palladino contro l'Atalanta. Il patron viola però è tornato nel capoluogo toscano soprattutto per risolvere le questioni più importanti attorno al pianeta Fiorentina; una su tutte il tema stadio.

Secondo il Corriere Fiorentino nella giornata odierna è previsto un incontro tra la sindaca Sara Funaro e Rocco Commisso. Il club viola, oltre a chiedere maggiori dettagli sul nuovo cronoprogramma dei lavori al Franchi, vuole ridiscutere la proroga della concessione dello stadio (quella in essere scade il prossimo 31 maggio), soprattutto in vista di un'ipotetica collaborazione per il completamento dei lavori. Se Commisso decidesse di finanziare in prima persona la seconda parte del restyling attraverso un project financing, la possibile contropartita offerta dal comune potrebbe essere una concessione d'uso a condizioni vantaggiose per diversi anni.

Intanto ieri, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha incontrato Commisso al Viola Park. Il motivo dell'incontro è la sentenza del Consiglio di Stato che a inizio novembre si pronuncerà sul ricorso di alcuni residenti contro il parcheggio da 400 posti e accolto dal Tar a fine 2024.