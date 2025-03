La coreografia fatta dai tifosi della Fiorentina domenica scorsa ha colpito nel segno, facendo arrabbiare la Juventus.

Il club bianconero non ha preso bene anche il fatto che sia stata ‘amplificata’ da membri delle istituzioni, come il consigliere regionale, Andrea Vannucci, così come si legge su Tuttosport.

“Non me l'aspettavo questo clamore per un semplice post - dichiara a Fiorentinanews.com lo stesso Vannucci - non è la prima volta che mi capita di commentare coreografie della curva. Sono rimasto sorpreso”.

L'ex assessore allo sport di Palazzo Vecchio ha poi aggiunto: “Chi conosce Firenze e i fiorentini sa che queste iniziative, come una coreografia allo stadio, sono un'occasione per sorridere e per approcciarsi allo sport con la giusta leggerezza. Se qualcuno se l'è presa mi dispiace, perché non volevo di certo offendere nessuno. Volevo condividere un momento che per la città vale tanto, perché avvenuto prima di un match che non è mai banale”.