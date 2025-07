Ecco la spinta per arrivare a Sohm: ma anche il Parma deve fare un passo verso la Fiorentina

La possibile cessione di Lucas Beltran al Flamengo (affare da 15 milioni complessivi) può dare anche la spinta giusta ai viola per poter arrivare a Simon Sohm, uno degli obiettivi principali (se non principale in questo momento) per il centrocampo viola.

Alzare l'offerta

Con i soldi incassati per l'argentino, i viola possono mettere sul piatto qualcosa in più rispetto a quanto offerto (15 milioni per l'appunto) per cercare di convincere i ducali.

No a venti milioni

Un passo verso le richieste del Parma, ma non certo i venti milioni richiesti dalla dirigenza emiliana, cifra ritenuta fuori mercato dalla Fiorentina. Eh già, per chiudere l'affare c'è bisogno anche di un altro passo nella direzione opposta. Arriverà?