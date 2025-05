Questo pomeriggio l'ex allenatore di Udinese e Sampdoria Andrea Sottil, padre dell'attaccante della Fiorentina Riccardo, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della squadra viola.

“Il campionato della Fiorentina è stato un po’ altalenante: secondo me la società ha fatto ottime investimenti, come sempre dall’arrivo di Commisso, la squadra è competitiva ma il campionato è stato quello che è stato. In alcuni momenti di forma hanno vinto contro le grandi, risultando determinante nella corsa scudetto. I 6 punti dati al Napoli contro i 3 dati all’Inter, che hanno battuto anche per 3-0 in casa, sono stati forse decisivi. Peccato non aver centrato la finale di Conference, l’eliminazione contro il Betis ha portato tanto dispiacere, ma la speranza è che ora vincendo l’ultima partita riescano a ritornarci anche se a Udine non sarà facile. Se ci fosse il ritorno in Europa credo che il bilancio sarebbe comunque positivo”.

“Sono convito che Palladino saprà gestire la contestazione degli ultimi giorni”

Un pensiero anche sull’allenatore viola Raffaele Palladino: “Non so che consigli dargli. Raffaele è un tecnico giovane, con un passato da grande calciatore che adesso sta facendo il suo personale percorso in panchina: sono convinto che saprà come gestire questa contestazione, anche perchè al suo fianco ha un dirigente di prestigio come Pradé e una proprietà alle spalle con un presidente molto protettivo come Commisso. E questo un bene per lui. E’ chiaro che dispiace ma i tifosi sono liberi di manifestare il loro pensiero in qualsiasi momento: non è una cosa simpatica per una persona essere contestata, però dovrà rispondere con il lavoro e con i fatti”.

“Anche la stagione di Riccardo è stata altalenante. A fine campionato..”

Ha poi concluso parlando del figlio Riccardo: "E' partito molto bene, addirittura ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di Dicembre alla Fiorentina. Da li poi, e non metto bocca sulle scelte, ha via via giocato sempre meno. In fase di mercato è arrivata la possibilità e ha colto l'occasione del Milan, però ha trovato una squadra in difficoltà. Riccardo non è stato sfortunato per via di alcuni infortuni. Deve trovare continuità. Ci confronteremo con il nostro agente per capire cosa è meglio per lui. Lui è ancora un calciatore della Fiorentina, però per me il suo obiettivo nella prossima stagione dovrà essere la continuità di rendimento".