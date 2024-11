Fiorentina femminile fermata sul pari: a Napoli finisce 0-0. Viola a -3 dalla Juve capolista (che ha una partita in meno)

Si è appena concluso l'anticipo della decima giornata di Serie A femminile, aperto proprio dalle ragazze di De la Fuente che hanno fatto visita al Napoli, ottavo in classifica. Partita dalle poche emozioni, dove si segnala l'espulsione per doppia ammonizione del tecnico del Napoli Salvatore Mango.

La Fiorentina sciupa un'occasione ghiotta di avvicinarsi alla Juventus, che occupa la testa della classifica, e rimane a tre lunghezze di distanza, in attesa della sfida delle bianconere, impegnate in casa contro il Sassuolo, penultimo in classifica. Prossimo appuntamento il 24 novembre, in casa contro il Milan.