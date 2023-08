La grande campagna pro Amrabat dei tifosi del Manchester United. I Red Devils devono venire incontro alle richieste della Fiorentina

Nonostante la vittoria ottenuta contro il Wolverhampton, i tifosi del Manchester United hanno lanciato subito dopo la fine del match, una campagna social molto ampia per chiedere alla propria società di acquistare dalla Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Questo perché i Red Devils hanno mostrato grandi difficoltà specialmente a centrocampo, dove Casemiro si è ritrovato in pratica da solo contro tutti.

Un problema sottolineato anche da ex giocatori e commentatori televisivi (su tutti Gary Neville) e Amrabat viene vista come una risposta ad un'esigenza primaria della squadra.

Il problema per loro è che però lo United non si è ancora deciso a fare l'affondo giusto, venendo incontro alle richieste economiche della Fiorentina. Che sia questa la settimana decisiva per il trasferimento?