Niente riscatto per Arthur: la Fiorentina l'ha già comunicato a Juve e agente. Ma Giuntoli spera di renderlo un tesoretto

Non è più un mistero ormai che di sforzi extra budget per arrivare ad Arthur non ne verranno fatti: per la Fiorentina i 20 milioni pattuiti per il riscatto e i 5 guadagnati dal calciatore non valgono l'investimento. Come riporta Tuttosport, la società viola ha già comunicato alla Juve e al suo agente Pastorello l'intenzione di non esercitare l'opzione per il riscatto. Il ds Giuntoli però spera ugualmente di rendere il brasiliano un tesoretto importante per il mercato, dopo il rilancio a Firenze.