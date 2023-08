O un'austriaca o un'ungherese: Sorteggio benevolo per la Fiorentina nel play off di Conference

L'urna di Nyon ha sentenziato. La Fiorentina nei play off di Conference League affronterà la vincente del turno preliminare tra Rapid Vienna e Debreceni. Una squadra austriaca o una ungherese proveranno a frapporsi tra i viola e l'entrata nella fase a gironi del torneo. Entrambe sono sicuramente formazioni alla portata.

I gigliati giocheranno la gara di ritorno in casa.

14.21: Ecco l'accoppiamento

la vincente di Rapid Vienna-Debreceni contro la Fiorentina

14.20: Eccoci al gruppo che comprende anche la Fiorentina.

14.06: Comincia il sorteggio, ma ancora non c'è il raggruppamento che prevede la presenza della Fiorentina.

14.03: Ogni gruppetto stabilito per questi sorteggi prevede la stessa presenza di formazioni teste di serie e non teste di serie. Non sarà possibile che vi siano scontri tra squadre appartenenti alla stessa nazione e di alcune nazioni particolari tra di loro.

14.02: La cerimonia è ufficialmente iniziata. Viene illustrata la procedura di questi sorteggi.

Nuova stagione e nuovo sorteggio. La Fiorentina scopre oggi chi sarà l'avversario che dovrà affrontare nei preliminari di Conference League per cercare di accedere alla fase a gironi della competizione.

All'interno dell'urna il vero spauracchio sono gli spagnoli dell'Osasuna. E poi potrebbero esserci le vincenti di: SK Rapid Wien (AUT)-Debreceni (HUN), Steaua Bucarest (ROU)-Nordsjælland (DEN), Rosenborg (NOR)-Hearts (SCO) e NK Celje (SVN)-FC Neman Grodno (BLR).