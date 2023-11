Cesari: "Loftus-Cheek negligente, c'era rigore per la Fiorentina contro il Milan"

L'ex arbitro Graziano Cesari, durante la trasmissione Pressing su Italia Uno, ha sostenuto la tesi che alla Fiorentina non è stato concesso un rigore durante il match contro il Milan.

Le differenze tra Loftus-Cheek e Pobega

“Guardiamo come affronta il tiro di Sottil, Pobega - ha detto Cesari - Atteggiamento totalmente diverso rispetto a Loftus-Cheek. Se Pobega non ha paura del pallone che gli arriva in faccia, non deve averla nemmeno il centrocampista inglese, quindi è rigore”.

Il centrocampista inglese è negligente

E ancora: “Loftus-Cheek ha il braccio destro molto largo e non importa il fatto che ci sia una carambola. Questo braccio non puoi tenerlo così. In questo caso il calciatore rossonero è negligente”.