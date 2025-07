C'è un nome preciso nella testa di Stefano Pioli che a Firenze vorrebbe ricostruire un assetto simile a quello del suo ultimo Milan: è Adrian Bernabè. Lo spagnolo classe 2001 è il profilo ideale per diventare il regista, ‘il Bennacer’, della sua nuova Fiorentina e il tecnico l'ha indicato ai suoi dirigenti. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Bernabè è d'accordo e abbraccerebbe volentieri la causa viola ma c'è ovviamente di mezzo il Parma. Per ora gli emiliani non scendono dai 20 milioni richiesti e non vorrebbero privarsi di un altro top della rosa, dopo aver ceduto Bonny.

Non un'operazione semplice da chiudere entro l'inizio del ritiro, sarebbe questo l'obiettivo, per un giocatore il cui ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo (guadagna circa 800mila euro a stagione). Non resta che lavorare ai fianchi il Parma per arrivare al talentuoso mancino, che proprio alla Fiorentina segnò un paio d'anni fa in Coppa Italia.