L'ex calciatore e allenatore Roberto Breda, che nell'ultima stagione ha allenato anche la Salernitana di Christensen e Amatucci, ha parlato a Radio Bruno per parlare dei due giocatori in prestito dalla Fiorentina ma non solo:

“Adesso è il momento giusto per la squadra viola di fare il salto di qualità, quello fatto fino ad ora non basta più a Firenze. Amatucci l'ho avuto sia a Salerno che a Terni, dove ha sempre fatto molto bene. È un ragazzo giovane, ma è un leader silenzioso e molto utile per lo spogliatoio. Ora può giocarsi le sue carte alla Fiorentina. Deve migliorare nelle decisioni di gioco, in questo la squadra viola lo può aiutare molto".

E ancora: “Christensen? Nonostante il campionato difficile ha fatto un buon anno, con qualche match veramente ottimo. Ha bisogno di giocare, perché è un ragazzo che merita”.