Proseguono senza sosta i lavori di restyling all'Artemio Franchi. Addio al parterre di Fiesole, via le sedute in tribuna laterale. FOTO

Avanti coi lavori al Franchi: la situazione

I lavori di restyling allo stadio Artemio Franchi vanno avanti, con la curva Fiesole che resta il settore dell'impianto su cui si stanno concentrando le maggiori attenzioni da parte delle ditte edili.

Come evidenziato dalle foto pubblicate su Facebook da Fabrizio Vangi, proprietario della ditta di demolizioni e scavi che sta lavorando allo stadio, il parterre della Fiesole, dopo la rimozione dei seggiolini, è stato trivellato e del tutto distrutto (sono state dunque cancellate le creazioni che erano state fatte in occasione dei Mondiali di Italia '90). Anche in tribuna laterale tuttavia proseguono senza sosta le operazioni di rimozione delle sedute.

Le foto dei lavori