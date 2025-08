L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato a TMW le vicende di calciomercato della Serie A, tra cui anche quelle della Fiorentina.

Sulla Fiorentina

Sulla Fiorentina Martorelli ha dichiarato: "Si è mossa con grande intelligenza. Ha fatto operazioni ben ponderate. Ha cambiato strategia negli ultimi anni, quest’anno è andata sul sicuro puntando su un tecnico come Pioli. Fazzini e Viti sono calciatori di prospettiva. Bene Dzeko. E se rimane Kean è un grande colpo”.

Su Vlahovic

E a proposito dell'ex viola Vlahovic ha commentato: “La Juve è ferma, e il problema Vlahovic la sta incatenando rendendola inoperosa. Milan la soluzione adeguata per Vlahovic? Questo è un braccio di ferro. Il ragazzo vorrebbe andare via a costo zero, la Juve vorrebbe monetizzare. È un 2000, ha tanto da dare. Sarebbe un bel rinforzo per il Milan”.