Cesare Prandelli è stato uno dei protagonisti di una stagione davvero bella per la Fiorentina. Con lui in panchina, la squadra viola è arrivata a giocare la Champions League e si sognava in grande.

“La Fiorentina era gestita da una famiglia perbene (i Della Valle ndr) - ha detto Prandelli - che aveva valori importanti e ci siamo trovati insieme in un momento nel quale c'era bisogno di una squadra che rappresentasse quei valori. Fu la famiglia Della Valle a propormi il “terzo tempo”, ma i tempi non erano maturi”.

E poi: “Sono stati quelli degli anni meravigliosi, in cui potevamo sognare qualcosa in più. Della Valle (probabilmente Diego, ma non lo ha specificato ndr) mi disse “guarda questo è il progetto del nuovo stadio. Se mi fanno fare lo stadio vinciamo lo scudetto”. Sono rimasto a Firenze anche per quel motivo”.

Attualmente Prandelli ha "un bellissimo rapporto con la città e con i tifosi. I fiorentini non vanno capiti, ma amati”.