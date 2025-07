Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, oggi procuratore, ha spaziato su tanti temi di casa viola esprimendosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Aggiungendo i giusti pezzi la Fiorentina è destinata a competere per la Champions’

“Il clima in casa viola al momento è bello, in questo momento Firenze e la Fiorentina per tanti giocatori sono diventate un punto d’arrivo ed è una cosa importante. La dirigenza viola sta facendo una buonissima squadra è stata brava riuscendo a trattenere sia De Gea che Kean e aggiungendo Dzeko e Fazzini. A breve verrà certamente aggiunto altro e se la Fiorentina riuscirà a inserire un paio di pezzi importanti l’anno è destinata a diventare una squadra in grado di competere ogni anno per la Champions League”.

‘Manca un centrocampista ma la Fiorentina è a buon punto’

“Pioli è un allenatore di prima fascia, uno dei migliori in Italia. Gli ingredienti giusti ci sono tutti e servirà la riprova del campo ma la Fiorentina è a buon punto. C’è da capire se Dzeko potrà essere un titolare a tutti gli effetti o un rincalzo di lusso, se la Fiorentina giocherà con due punte ed un trequartista potrebbe servire un altro attaccante ma con Kean e Gudmundsson la squadra è messa bene. Certamente arriverà un centrocampista di struttura e potrebbe essere Sohm, che mi piace molto. Con Fagioli e Fazzini e Mandragora la mediana è già a buon punto, ma un calciatore che porti fisico e gol e dia soluzioni anche sui calci da fermo sarebbe importante nella rosa viola”.

“I prestiti di rientro in viola? Il calciatore con maggiore potenzialità è Sottil, che però non si è mai espresso completamente. È ancora piuttosto giovane essendo un classe 99, su di lui a inizio stagione si ha sempre qualche dubbio, se tenerlo o cederlo. È un calciatore che dà sempre l’idea di poter esplodere ma non l’ha mai fatto finora, penso che però una riflessione in più su di lui verrà fatta. Beltran? Non ha mai convinto, ha portato pochi gol, cosa per cui era stato preso. Con l’occasione giusta è un calciatore da sacrificare”.