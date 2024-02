La Fiorentina di Galloppa allunga la sua striscia positiva e sfiora l'aggancio alla Juve. Risultati e classifica Primavera 1

Non perde ormai da otto giornate la Fiorentina Primavera di mister Galloppa, che dopo un avvio disastroso ha trovato decisamente la quadra. Ieri un 2-2 pieno di rammarico per il doppio vantaggio sprecato in casa della Lazio, quinta in classifica. I ragazzi viola hanno fallito l'aggancio alla Juve al decimo posto ma stanno provando a ricucire il gap con la zona play-off.

Cagliari-Torino 3-2

Genoa-Milan 2-1

Bologna-Lecce 1-3

Inter-Monza 2-1

Frosinone-Roma 1-0

Lazio-Fiorentina 2-2

Atalanta-Empoli

Sassolo-Verona

Juventus-Sampdoria

Classifica Primavera 1: Inter 47, Torino 37, Roma 37, Milan 36, Lazio 35, Atalanta 34, Sassuolo 34, Genoa 31, Cagliari 31, Juventus 28, Verona 27, Fiorentina 26, Empoli 25, Sampdoria 23, Lecce 23, Monza 22, Bologna 19, Frosinone 16.