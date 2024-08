Resta distanza tra Fiorentina e Juventus per Gonzalez, Commisso non vorrebbe cederlo. Incerta la situazione sul fronte Gudmundsson. L'indiscrezione

Benché nelle ultime ore chiunque ne parli dia l’affare in dirittura d’arrivo, questo pomeriggio l’aria sembra esser cambiata attorno all’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno la Fiorentina ha fatto trapelare che la situazione dell’argentino sia tutt’altro che definita, e che non è assolutamente scontato che lasci Firenze in questa sessione di mercato.

La Juventus, su input di Tiago Motta, vuole Gonzalez ma l'accordo è tutt'altro che vicino

Adesso la trattativa è totalmente in fase di stallo. Nonostante la volontà del giocatore sia ormai chiara a tutti, con il giocatore che ha esternato la sua idea di cambiare aria questa estate. L’interesse dei bianconeri è forte, Gonzalez infatti piace molto a Thiago Motta, ma ancora non è stato trovato alcun accordo tra le parti.

Lo stallo per l'argentino influirà anche sulla trattativa per Gudmundsson? Commisso non vorrebbe venderlo

Questa incerta situazione mette in dubbio anche la contemporanea trattativa dei viola per arrivare al Albert Gudmundsson: è ipotizzabile che in caso di una mancata partenza di Nico la Fiorentina difficilmente potrebbe permettersi anche l’islandese. A tutto questo si aggiunge la volontà del presidente gigliato Rocco Commisso, che non vorrebbe assolutamente cedere il suo miglior giocatore. La situazione col passare del tempo si complica sempre di piu.