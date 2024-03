Il 'Modello Venezia' per coprire integralmente il Franchi

Palazzo Vecchio punta ad adottare il ’Modello Venezia’ per portare a compimento il progetto di restyling del Franchi e coprire integralmente lo stadio.

Cosa aveva fatto Venezia

Il 23 aprile 2023 era arrivata da parte dell'UE la bocciatura dell'utilizzo di fondi del PNRR per stadi di Firenze e di Venezia. Il 4 luglio scorso però, il sindaco del capoluogo, Luigi Brugnaro, aveva annunciato di aver presentato progetti alternativi per ottenere i 93,5 milioni definanziati.

E ora farà Nardella

In pratica lui finanzia lo stadio, il governo gli finanzia altri progetti di viabilità e opere di urbanizzazione interna, verde e paesaggio. Lo stesso piano che ora ha intenzione di adottare Dario Nardella per Firenze e così la Fiorentina si ritroverà a giocare in un impianto rimesso a nuovo in toto.