Colpani ha incontrato il suo agente per parlare della cessione. Le condizioni della Fiorentina

L'incontro tra Galliani e la Fiorentina per parlare di Andrea Colpani alla fine non c’è stato questo pomeriggio. Alfredo Pedullà scrive che se ne riparlerà dopo questo weekend.

Le condizioni per mandare in porto l'operazione

Un incontro c’è stato, ma tra l’agente Tinti e il centrocampista offensivo in uscita dal Monza. L’operazione si farà a patto che non sia un prestito con obbligo di riscatto e sotto i 20 milioni di euro . Al massimo l’obbligo potrebbe scattare a condizioni non semplicissime.

Palladino vuole Colpani, e viceversa

E a queste condizioni ci sono possibilità molto concrete di andare a dama. Palladino vuole Colpani, assolutamente ricambiato. Mancano soltanto gli accordi definitivi.