L'Empoli non riscatterà Colombo: un'occasione per la Fiorentina? Intanto sull'attaccante ci sono tre club di Serie A

Priorità del mercato estivo della Fiorentina, nella speranza che Kean resti, è trovare un altro attaccante in grado di occupare efficacemente il ruolo di suoi vice. E c'è un attaccante che potrebbe finire nel mirino di tante squadre di Serie A, ovvero Lorenzo Colombo che non sarà riscattato dall'Empoli e tornerà dunque al Milan.

Tante squadre interessate

Difficile che il classe 2002 rientri nei piani dei rossoneri, e così per lui si apre la possibilità di cominciare una nuova avventura. Secondo TMW su di lui ci sono Torino, Sassuolo e Genoa, quest'ultimo alle prese con le difficoltà del trattenere Pinamonti. Vedremo se la Fiorentina proverà a inserirsi oppure se preferirà optare per un profilo più esperto come quello di Edin Dzeko.

