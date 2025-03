Negli studi di Sky Sport, il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Panathinaikos: “Ribaltare una sconfitta è sempre complesso, ma la Fiorentina l'ha fatto e anche in fretta. Nel primo tempo si è vista una squadra costantemente nella metà campo avversaria, con giocatori che finalmente si stanno integrando come Gudmundsson e Fagioli. Nella ripresa la Fiorentina ha pagato quelle cose che ancora la rendono incompleta: calciatori che non hanno i novanta minuti nelle gambe, la mancanza di alternative in difesa quando Ranieri non ne aveva più. I greci hanno meritato di segnare almeno un gol”.

“Primo passo verso la giusta direzione”

Poi ha aggiunto: “Questo è il primo passo della Fiorentina verso una direzione giusta, da qualche parte bisognava cominciare e ieri sera era obbligatorio non sbagliare. Domenica, contro la Juventus, può essere un'altra occasione per ritrovare unità d'intenti tra squadra e città”.

“Questo modulo esalta Gudmundsson”

Infine su Gudmundsson e Kean: “Questo modulo esalta Gudmundsson, che ieri ha giocato un grande primo tempo. Giocate in verticale, tiri in porta, una coppia molto funzionale insieme a Kean che ovviamente in questo momento è dominante e sta trascinando la Fiorentina”.