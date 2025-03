Gudmundsson: "Abbiamo affrontato il Panathinaikos con carattere. Teniamo alla partita contro la Juventus, speriamo di poter sfruttare questa vittoria"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato del match contro il Panathinaikos ai canali ufficiali della società viola nel post partita:

“Oggi era importante vincere e passare il turno. Non è stato facile, ma sono molto felice di esserci riusciti. Abbiamo affrontato la sfida con carattere. La Juventus? Accantoniamo momentaneamente la Conference League e guardiamo alla partita di domenica. Sappiamo quanto sia sentita per i nostri tifosi e lo è anche per noi. Speriamo di sfruttare questa vittoria per arrivare al meglio a domenica e ottenere un buon risultato”.