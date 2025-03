Albert Gudmunsson è stato il grande colpo dell'estate viola, strappato al Genoa dopo una trattativa lunga ed estenuante. Arrivato alla Fiorentina però, non è riuscito ad incidere come i tifosi sognavano.

Le cause del rendimento negativo nella stagione del fantasista islandese si possono trovare a iosa: infortuni, difficoltà di ambientamento e di comprensione delle richieste del tecnico; infine, ovviamente, i problemi fuori dal campo di calcio legate al processo. Ieri però, i tifosi hanno finalmente potuto vedere quel giocatore sopra la media. Nei 60 minuti giocati Gudmunsson, oltre al gol essenziale per il passaggio del turno, ha fatto vedere le qualità di un giocatore che a Firenze si aspettava da mesi. L'islandese è stato libero di muoversi per l'attacco come faceva ai tempi del Genoa e, complice la condizione fisica che sta tornando, è diventato il centro della manovra offensiva viola. Sempre nel vivo della manovra con tantissimi palloni toccati e passaggi alla ricerca degli spazi per penetrare nelle maglie della difesa greca.

Eppure, nonostante le difficoltà e le prestazioni sotto le aspettative, i numeri della stagione di Gudmunsson non sono così negativi. Nei (soli) 986 minuti giocati l'islandese è andato a segno 7 volte, con il ritmo di un gol ogni 140 minuti, per intendersi il bomber viola Kean ha una media di 1 gol ogni 130 minuti. Fra Napoli e Panathinaikos Gudmunsson è stato in campo 150 minuti in quattro giorni, non era mai successo da quando è arrivato alla Fiorentina. Segno, questo, di una condizione crescente che però, come detto da lui stesso, ancora non è al top. Non resta che sperare che questa benedetta condizione atletica arrivi nel momento più importate della stagione così da trascinare la Fiorentina, e i suoi tifosi, a suon di prestazioni decisive come quella vista contro il Panathinaikos. E gli applausi scroscianti del Franchi alla sua uscita dal campo certificano la sua grande serata. Lo scrive il Corriere dello Sport.